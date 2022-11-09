Военные потери россии. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n176622-na-fronte-unichtojeno-uje-pochti-78-tys-okkupantov-i-2-tys-800-tankov.html

Ракурс

Втрати російської федерації з початку повномасштабної війни проти України наближаються до 78 тис. осіб.

За минулу добу українські військові ліквідували 780 ворогів, спалили 15 танків, 12 бойових броньованих машин, знищили 11 артилерійських систем, дві РСЗВ, дві системи ППО та 11 одиниць автомобільної техніки. Також було знищено сім ворожих безпілотників. Про це 9 листопада повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 листопада орієнтовно склали:

особового складу — 77 тис. 950 (+780) осіб,

танків — 2 тис. 801 (+15) од,

бойових броньованих машин — 5 тис. 666 (+12) од,

артилерійських систем — 1 тис. 802 (+11) од,

РСЗВ — 393 (+2) од,

засоби ППО — 205 (+2) од,

літаків — 278 (+0) од,

гелікоптерів — 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 483 (+7),

крилаті ракети — 399 (+0),

кораблі/катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 227 (+11) од,

спеціальна техніка — 159 (+0).

Нагадаємо, в командуванні ЗСУ повідомляли, що військові втрати армії російської федерації під Павлівкою в Донецькій області виявилися величезними. Окупанти на своїх позиціях так нервують, що аж влаштували бунти.