Зеленский создал четыре военных администрации в Херсонской области

https://racurs.ua/n176639-zelenskiy-sozdal-chetyre-voennyh-administracii-v-hersonskoy-oblasti.html

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення чотирьох військових адміністрацій у Херсонській області — Каховської, Долматівської, Голопристанської та Хрестівської.

Тим часом голова Херсонської області Ярослав Янушевич закликав жителів області не поширювати інформацію про події на південному фронті та дотримуватися інформаційної тиші.

Не треба передчасно впадати в ейфорію: що б там не казали росіяни, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації, — написав він.

Нагадаємо, 9 листопада сергій шойгу наказав почати відвід військ рф за Дніпро.

До цього російський генерал сергій суровікін казав, що «Херсон та прилеглі населені пункти в поточних умовах не можуть повноцінно забезпечуватись та функціонувати».

Найбільш доцільним варіантом є організація оборони бар'єрного рубежу Дніпра, заявив суровікін.