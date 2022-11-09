Путин наградил стремоусова, росСМИ показали фото ДТП с коллаборантом

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Ракурс

володимир путін, президент рф, нагородив зрадника кирила стремоусова російським орденом Мужності.

Бункерний диктатор відгукнувся на загибель одного з гауляйтерів Херсонщини, заступника голови окупаційної адміністрації області.

Пропагандистські росЗМІ через декілька годин після повідомлень про смерть стремоусова показали фото ДТП, у яку нібито потрапило авто з колаборантом.

Частина військових кореспондентів підтвердили, що авто стремоусова зіткнулося із військовою технікою армії рф на півдні Херсонщини. Це нібито сталося поблизу Генічеська. Інформацію підтвердили у прес-службі окупаційної адміністрації регіону.

За даними російського держагентства «РИА Новости», винуватцем ДТП імовірно став водій вантажівки, яка здійснила небезпечний маневр. Уникнути його водій машин стремоусова не зміг.

Останніми місяцями стремоусов був головним спікером окупаційної влади Херсонської області: саме він оголосив про евакуацію населення на лівий берег Дніпра та розповідав, як змінюється ситуація на фронті.

Напередодні призначений російською владою чиновник анонсував «швидку розв’язку» на Херсонському напрямку та повідомив про готовність ухвалити «найскладніші» рішення. Останній відеоролик стремоусов опублікував у своєму телеграм-каналі сьогодні вранці. У ньому він заявив, що «ситуація знаходиться під повним контролем російських військових».