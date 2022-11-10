Россия в Херсоне хочет замедлить наступление ВСУ и вывести свои войска - ISW

https://racurs.ua/n176651-rossiya-v-hersone-hochet-zamedlit-nastuplenie-vsu-i-vyvesti-svoi-voyska-isw.html

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Пріоритетом для армії росії на херсонському напрямку нині є організоване виведення своїх сил через Дніпро і затримка Збройних сил України, а не намагання повністю зупинити український контрнаступ. Про це пише американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

Український контрнаступ на Херсонському напрямку з серпня — скоординована кампанія з перехоплення, спрямована на те, щоб змусити російські війська відступити через Дніпро без необхідності великих наземних наступальних операцій з боку України — ймовірно, увінчалася успіхом, — вказують аналітики ISW.

Впродовж попередніх місяців, українська армія проводили цілеспрямовану та добре виконану кампанію з нанесення ударів по місцях зосередження російських військ, військових об'єктах та вузлах логістики по всій Херсонській області. Тому виведення військ рф є природним наслідком систематичних українських ударів, які коштували російському угрупованню на західному березі його основних артерій постачання.

Аналітики зазначають, що російський відступ навряд чи є пасткою, що має на меті заманити українські війська у складні бої під Херсоном.