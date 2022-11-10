Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Что делает армия рф в беларуси, указал Генштаб ВСУ

Что делает армия рф в беларуси, указал Генштаб ВСУ

10 ноя 2022, 10:40
999

Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні за 10 листопада повідомив про ситуацію на Волинському та Поліському напрямках.





білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Триває формування спільного російсько-білоруського угрупування військ, — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Також українські військові не виключили нових атак ворога та застосування ударних безпілотників з території та повітряного простору фактично окупованої росією білорусі.

Окрім цього, на інших напрямках воєнні злочинці рф здійснювали обстріли:

  • на Сіверському напрямку — зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гасичівка Чернігівської області та Попівка, Петрушівка, Миропілля, Запсілля, Нова Гута, Нововасилівка і Старікове Сумської області;

  • на Слобожанському напрямку — з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Григорівка, Колодязне, Стрілеча, Вовчанськ, Огірцеве та Тернова.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров