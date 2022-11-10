Ракурсhttps://racurs.ua/
Що робить армія рф в білорусі, вказав Генштаб ЗСУ
Що робить армія рф в білорусі, вказав Генштаб ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n176655-scho-robyt-armiya-rf-v-bilorusi-vkazav-genshtab-zsu.htmlРакурс
Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні за 10 листопада повідомив про ситуацію на Волинському та Поліському напрямках.
білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Триває формування спільного російсько-білоруського угрупування військ, — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Також українські військові не виключили нових атак ворога та застосування ударних безпілотників з території та повітряного простору фактично окупованої росією білорусі.
Окрім цього, на інших напрямках воєнні злочинці рф здійснювали обстріли:
на Сіверському напрямку — зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гасичівка Чернігівської області та Попівка, Петрушівка, Миропілля, Запсілля, Нова Гута, Нововасилівка і Старікове Сумської області;
на Слобожанському напрямку — з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Григорівка, Колодязне, Стрілеча, Вовчанськ, Огірцеве та Тернова.
.