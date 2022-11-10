Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Що робить армія рф в білорусі, вказав Генштаб ЗСУ

Що робить армія рф в білорусі, вказав Генштаб ЗСУ

10 лис 2022, 10:40
999

Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні за 10 листопада повідомив про ситуацію на Волинському та Поліському напрямках.





білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Триває формування спільного російсько-білоруського угрупування військ, — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Також українські військові не виключили нових атак ворога та застосування ударних безпілотників з території та повітряного простору фактично окупованої росією білорусі.

Окрім цього, на інших напрямках воєнні злочинці рф здійснювали обстріли:

  • на Сіверському напрямку — зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гасичівка Чернігівської області та Попівка, Петрушівка, Миропілля, Запсілля, Нова Гута, Нововасилівка і Старікове Сумської області;

  • на Слобожанському напрямку — з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Григорівка, Колодязне, Стрілеча, Вовчанськ, Огірцеве та Тернова.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів