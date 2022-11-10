Що робить армія рф в білорусі, вказав Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n176655-scho-robyt-armiya-rf-v-bilorusi-vkazav-genshtab-zsu.html

Ракурс

Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні за 10 листопада повідомив про ситуацію на Волинському та Поліському напрямках.

білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Триває формування спільного російсько-білоруського угрупування військ, — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Також українські військові не виключили нових атак ворога та застосування ударних безпілотників з території та повітряного простору фактично окупованої росією білорусі.

Окрім цього, на інших напрямках воєнні злочинці рф здійснювали обстріли: