Кинбурнская коса до сих пор оккупирована рашистами, фото: Foursquare

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У Миколаївській ОВА не підтверджують повідомлення народного депутата Романа Костенка, котрий бере участь у боях на півдні України, про «повне звільнення» області від окупантів.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на прес-офіцера Миколаївської ОВА Дмитра Плетенчука.

Кінбурнська коса — це теж Миколаївська область і вона, на жаль, теж перебуває під окупацією. І наслідки цієї окупації цього заповідника будуть катастрофічними, на жаль. І на відновлення цього природного парку підуть, мабуть, десятиліття, — наголошує Плетенчук.

Нагадаємо, нещодавно у Кабміні назвали суму шкоди, завданої українській природі російським вторгненням.

Джерело: «Радіо Свобода»