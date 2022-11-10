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Кінбурнська коса досі окупована рашистами, фото: Foursquare
Миколаївщина ще не повністю деокупована — залишилася Кінбурнська косаhttps://racurs.ua/ua/n176678-mykolayivschyna-sche-ne-povnistu-deokupovana-zalyshylasya-kinburnska-kosa.htmlРакурс
У Миколаївській ОВА не підтверджують повідомлення народного депутата Романа Костенка, котрий бере участь у боях на півдні України, про «повне звільнення» області від окупантів.
Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на прес-офіцера Миколаївської ОВА Дмитра Плетенчука.
Кінбурнська коса — це теж Миколаївська область і вона, на жаль, теж перебуває під окупацією. І наслідки цієї окупації цього заповідника будуть катастрофічними, на жаль. І на відновлення цього природного парку підуть, мабуть, десятиліття, — наголошує Плетенчук.
Нагадаємо, нещодавно у Кабміні назвали суму шкоди, завданої українській природі російським вторгненням.
Джерело: «Радіо Свобода»
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