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Ракурс
Рашисти нищать українську природу

Завдану рашистами шкоду природі підрахували в Кабміні

6 лис 2022, 21:55
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Рашисти за час вторгнення в Україну вже здійснили понад 2,2 тис. злочинів проти довкілля.





Завдана довкіллю шкода вже перевищила 1 трлн 373 млрд грн, або понад 37,4 млрд євро. Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що з природних ресурсів найбільше страждає повітря — від горіння нафтопродуктів та лісових пожеж. Матеріальна шкода від забруднення повітря оцінюється у 927 млрд грн.

Стрілець зазначив, що всі розрахунки були зроблені за п’ятьма новини методика Міндовкілля:

  • водними ресурсами;
  • ґрунтами
  • атмосферному повітрю;
  • лісовому фонду;
  • Азовському та Чорному морям.

Ще ми допрацьовуємо 2 нові методики — для обрахунку збитків надрам, територіям та об'єктам природно-заповідного фонду, — зазначав Стрілець.

Всесвітній фонд природи WWF-Україна на своїй Фейсбук-сторінці сьогодні також розповів про завдану рашистами шкоду.

За даними організації, наразі 20% природоохоронних територій потерпають від війни.

Зокрема, зафіксовано таку шкоду, завдану російським вторгненням:

  • у зоні ризику опинилися 2,9 млн га Смарагдової мережі. Ці території є значною частиною природоохоронної мережі Європи, яка охороняється у межах законодавства Євросоюзу та Ради Європи;
  • під загрозою знищення перебуває 16 Рамсарських об'єктів площею майже 600 тис. га. Вони мають статус водно-болотних угідь міжнародного значення завдяки їх унікальному біорізноманіттю;
  • водно-болотне угіддя «Архіпелаг Великі і Малі Кучугури» площею 7 тис. 740 га нині деокуповане, проте через близьке розташування до лінії фронту перебуває під загрозою знищення;
  • окупованими залишаються вісім заповідників та десять національних природних парків;
  • 3 млн га лісів уражені війною.

Нагадаємо, у липні в Міндовкілля завдану російським вторгненням шкоду природі оцінювали в близько 204 млрд грн.

Джерело: Ракурс


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