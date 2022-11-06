Завдану рашистами шкоду природі підрахували в Кабміні

Рашисти нищать українську природу

https://racurs.ua/ua/n176546-zavdanu-rashystamy-shkodu-pryrodi-pidrahuvaly-v-kabmini.html

Ракурс

Рашисти за час вторгнення в Україну вже здійснили понад 2,2 тис. злочинів проти довкілля.

Завдана довкіллю шкода вже перевищила 1 трлн 373 млрд грн, або понад 37,4 млрд євро. Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що з природних ресурсів найбільше страждає повітря — від горіння нафтопродуктів та лісових пожеж. Матеріальна шкода від забруднення повітря оцінюється у 927 млрд грн.

Стрілець зазначив, що всі розрахунки були зроблені за п’ятьма новини методика Міндовкілля:

водними ресурсами;

ґрунтами

атмосферному повітрю;

лісовому фонду;

Азовському та Чорному морям.

Ще ми допрацьовуємо 2 нові методики — для обрахунку збитків надрам, територіям та об'єктам природно-заповідного фонду, — зазначав Стрілець.

Всесвітній фонд природи WWF-Україна на своїй Фейсбук-сторінці сьогодні також розповів про завдану рашистами шкоду.

За даними організації, наразі 20% природоохоронних територій потерпають від війни.

Зокрема, зафіксовано таку шкоду, завдану російським вторгненням:

у зоні ризику опинилися 2,9 млн га Смарагдової мережі. Ці території є значною частиною природоохоронної мережі Європи, яка охороняється у межах законодавства Євросоюзу та Ради Європи;

під загрозою знищення перебуває 16 Рамсарських об'єктів площею майже 600 тис. га. Вони мають статус водно-болотних угідь міжнародного значення завдяки їх унікальному біорізноманіттю;

водно-болотне угіддя «Архіпелаг Великі і Малі Кучугури» площею 7 тис. 740 га нині деокуповане, проте через близьке розташування до лінії фронту перебуває під загрозою знищення;

окупованими залишаються вісім заповідників та десять національних природних парків;

3 млн га лісів уражені війною.

Нагадаємо, у липні в Міндовкілля завдану російським вторгненням шкоду природі оцінювали в близько 204 млрд грн.