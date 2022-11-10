11 ноября отключения электричества коснутся всех областей — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n176682-11-noyabrya-otklucheniya-elektrichestva-kosnutsya-vseh-oblastey-ukrenergo.htmlРакурс
Планові відключення електроенергії завтра, 11 листопада, діятимуть по всій Україні.
Найбільший обсяг обмежень буде введено у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській області та Києві. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що з 5.00 до 23.00 режим планових відключень діятиме у таких регіонах:
- Києві;
- Київській області;
- Чернігівській області;
- Черкаській області;
- Житомирській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Полтавській області;
- Донецькій області.
З 15.00 до 20.00 цей режим діятиме також в усіх інших областях України.
Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень саме в вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго), — наголошують в «Укренерго».
У компанії закликають українців ощадливо споживати електроенергію — це допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів.
Будь ласка, не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання — з 6.00 до 11.00 та з 17.00 до 23.00, — закликають у компанії.