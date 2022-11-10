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В Украине продолжаются веерные отключения электроэнергии, фото:

11 ноября отключения электричества коснутся всех областей — Укрэнерго

10 ноя 2022, 22:54
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Планові відключення електроенергії завтра, 11 листопада, діятимуть по всій Україні.





Найбільший обсяг обмежень буде введено у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській області та Києві. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що з 5.00 до 23.00 режим планових відключень діятиме у таких регіонах:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Черкаській області;
  • Житомирській області;
  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Полтавській області;
  • Донецькій області.

З 15.00 до 20.00 цей режим діятиме також в усіх інших областях України.

Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень саме в вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго), — наголошують в «Укренерго».

У компанії закликають українців ощадливо споживати електроенергію — це допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів.

Будь ласка, не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання — з 6.00 до 11.00 та з 17.00 до 23.00, — закликають у компанії.

Источник: Ракурс


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