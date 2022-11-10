В Україні тривають віялові відключення електроенергії, фото:

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Планові відключення електроенергії завтра, 11 листопада, діятимуть по всій Україні.

Найбільший обсяг обмежень буде введено у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській області та Києві. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що з 5.00 до 23.00 режим планових відключень діятиме у таких регіонах:

Києві;

Київській області;

Чернігівській області;

Черкаській області;

Житомирській області;

Сумській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Донецькій області.

З 15.00 до 20.00 цей режим діятиме також в усіх інших областях України.

Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень саме в вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго), — наголошують в «Укренерго».

У компанії закликають українців ощадливо споживати електроенергію — це допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів.