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Ракурс
ВСУ в процессе одержания большой победы на Херсонщине – ISW

ВСУ в процессе одержания большой победы на Херсонщине — ISW

11 ноя 2022, 08:45
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Збройні сили України володіють ініціативою та перебувають в процесі забезпечення великої перемоги в Херсонській області. Про це повідомляє американський «Інститут вивчення війни» (ISW) у новому звіті.





Україна володіє ініціативою і перебуває в процесі забезпечення великої перемоги в Херсоні. Припинення вогню надасть кремлю паузу, якої він відчайдушно потребує для відновлення російських сил. Велика українська перемога, що триває в Херсонській області, не буде останньою, — вважають аналітики ISW.

Українські військові офіційні особи та геолокаційні кадри з соціальних мереж підтверджують, що за останні 24 години українські війська досягли успіхів на північний захід, захід і північний схід від міста Херсон і просунулися до 7 км в деяких районах.

Росіяни поки що відходять відносно організовано. Удари ЗСУ з серпня успішно зруйнували російські лінії постачання на західному (правому) березі, що змусило армію воєнних злочинців рф відступити. Це дозволить звільнити Херсонську область до річки Дніпро в найближчі дні або тижні.

Виведення російських військ займе певний час, і бої триватимуть по всій Херсонській області, оскільки українські війська просуваються вперед і стикаються з заздалегідь підготовленими російськими оборонними лініями, особливо навколо Херсона, — наголошують в ISW.

Источник: Ракурс


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