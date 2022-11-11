ВСУ в процессе одержания большой победы на Херсонщине – ISW

https://racurs.ua/n176684-vsu-v-processe-oderjaniya-bolshoy-pobedy-na-hersonschine-isw.html

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Збройні сили України володіють ініціативою та перебувають в процесі забезпечення великої перемоги в Херсонській області. Про це повідомляє американський «Інститут вивчення війни» (ISW) у новому звіті.

Україна володіє ініціативою і перебуває в процесі забезпечення великої перемоги в Херсоні. Припинення вогню надасть кремлю паузу, якої він відчайдушно потребує для відновлення російських сил. Велика українська перемога, що триває в Херсонській області, не буде останньою, — вважають аналітики ISW.

Українські військові офіційні особи та геолокаційні кадри з соціальних мереж підтверджують, що за останні 24 години українські війська досягли успіхів на північний захід, захід і північний схід від міста Херсон і просунулися до 7 км в деяких районах.

Росіяни поки що відходять відносно організовано. Удари ЗСУ з серпня успішно зруйнували російські лінії постачання на західному (правому) березі, що змусило армію воєнних злочинців рф відступити. Це дозволить звільнити Херсонську область до річки Дніпро в найближчі дні або тижні.