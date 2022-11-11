ВСУ ликвидировали еще 710 россиян, 10 танков и вертолет

https://racurs.ua/n176687-vsu-likvidirovali-esche-710-rossiyan-10-tankov-i-vertolet.html

Ракурс

Загальні бойові втрати армії воєнних злочинців росії з 24 лютого по 11 листопада орієнтовно склали близько 79 тис. 400 солдатів. Впродовж минулої доби Збройні сили України знищили ще 710 росіян.

Про це сьогодні повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбук.

Орієнтовні втрати ворога склали: