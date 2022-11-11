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ВСУ ликвидировали еще 710 россиян, 10 танков и вертолет

ВСУ ликвидировали еще 710 россиян, 10 танков и вертолет

11 ноя 2022, 09:45
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Загальні бойові втрати армії воєнних злочинців росії з 24 лютого по 11 листопада орієнтовно склали близько 79 тис. 400 солдатів. Впродовж минулої доби Збройні сили України знищили ще 710 росіян.





Про це сьогодні повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбук.

Орієнтовні втрати ворога склали:

  • танків — 2 тис. 814 (+10) од,

  • бойових броньованих машин — 5 тис. 696 (+14) од,

  • артилерійських систем — 1 тис. 817 (+12) од,

  • РСЗВ — 393 од,

  • засоби ППО — 205 од,

  • літаків — 278 од,

  • гелікоптерів — 261 (+1) од,

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 505 (+6),

  • крилаті ракети — 399,

  • кораблі /катери — 16 од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 259 (+17) од,

  • спеціальна техніка — 159.

Источник: Ракурс


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