ЗСУ за добу ліквідували 710 росіян, 10 танків і вертоліт

https://racurs.ua/ua/n176687-zsu-za-dobu-likviduvaly-710-rosiyan-10-tankiv-i-vertolit.html

Ракурс

Загальні бойові втрати армії воєнних злочинців росії з 24 лютого по 11 листопада орієнтовно склали близько 79 тис. 400 солдатів. Впродовж минулої доби Збройні сили України знищили ще 710 росіян.

Про це сьогодні повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбук.

Орієнтовні втрати ворога склали: