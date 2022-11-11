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ЗСУ за добу ліквідували 710 росіян, 10 танків і вертоліт
ЗСУ за добу ліквідували 710 росіян, 10 танків і вертолітhttps://racurs.ua/ua/n176687-zsu-za-dobu-likviduvaly-710-rosiyan-10-tankiv-i-vertolit.htmlРакурс
Загальні бойові втрати армії воєнних злочинців росії з 24 лютого по 11 листопада орієнтовно склали близько 79 тис. 400 солдатів. Впродовж минулої доби Збройні сили України знищили ще 710 росіян.
Про це сьогодні повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбук.
Орієнтовні втрати ворога склали:
танків — 2 тис. 814 (+10) од,
бойових броньованих машин — 5 тис. 696 (+14) од,
артилерійських систем — 1 тис. 817 (+12) од,
РСЗВ — 393 од,
засоби ППО — 205 од,
літаків — 278 од,
гелікоптерів — 261 (+1) од,
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 505 (+6),
крилаті ракети — 399,
кораблі /катери — 16 од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 259 (+17) од,
спеціальна техніка — 159.
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