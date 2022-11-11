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Генерал-майор рф с позывным Сторож отвечал за диверсии в восточных областях - СБУ — агрессия рф

Генерал-майор рф с позывным Сторож отвечал за диверсии в восточных областях — СБУ

11 ноя 2022, 11:48
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Служба безпеки України ідентифікувала генерала російської розвідки, який координував диверсантів на сході України.





Йдеться про «героя росії», генерал-майора із позивним Сторож. Ще у 2014 році його відправили в Україну для «роботи» з терористичною організацією днр. Там він займався бойовою підготовкою груп російських спецпризначенців, які діяли проти сил АТО.

Сторож командував російськими диверсантами під час захоплення Словʼянська угрупованням ігоря гіркіна (стрєлкова), а на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну отримав завдання організувати діяльність диверсійних груп, до яких увійшли російські десантники та бойовики днр.

Російському генерал-майору повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258−3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) Кримінального кодексу України.

Источник: Ракурс


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