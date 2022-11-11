Солдаты рф бегут из Херсона по пешеходном мосту

https://racurs.ua/n176693-soldaty-rf-begut-iz-hersona-po-peshehodnom-mostu-video.html

Ракурс

Воєнні злочинці армії росії тікають з тимчасово окупованого Херсона через пішохідний міст. Відео втечі оприлюднив 11 листопада фронтовий кореспондент Юрій Бутусов.

Приїхали на техніці, що не має аналогів, а тепер ті, хто вижив, рятуються втечею. Символічне відео, — написав Бутусов.

Нагадаємо, американський «Інститут вивчення війни» ISW оцінив поступ українських сил і відхід військ рф на Херсонщині. Там вказали, що українські сили ударами з серпня успішно погіршили російські лінії постачання на західному (правому) березі, щоб змусити армію рф відійти. В ISW прогнозують, що Збройні сили України звільнять Херсонську область до річки Дніпро в найближчі дні або тижні.