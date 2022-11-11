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Ракурс
Солдати рф тікають з Херсона через пішохідний міст

Солдати рф тікають з Херсона через пішохідний міст (ВІДЕО)

11 лис 2022, 11:20
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Воєнні злочинці армії росії тікають з тимчасово окупованого Херсона через пішохідний міст. Відео втечі оприлюднив 11 листопада фронтовий кореспондент Юрій Бутусов.





Приїхали на техніці, що не має аналогів, а тепер ті, хто вижив, рятуються втечею. Символічне відео, — написав Бутусов.

Нагадаємо, американський «Інститут вивчення війни» ISW оцінив поступ українських сил і відхід військ рф на Херсонщині. Там вказали, що українські сили ударами з серпня успішно погіршили російські лінії постачання на західному (правому) березі, щоб змусити армію рф відійти. В ISW прогнозують, що Збройні сили України звільнять Херсонську область до річки Дніпро в найближчі дні або тижні.

Джерело: Ракурс


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