Генерал-майор рф з позивним Сторож координував диверсії у східних областях — СБУ

https://racurs.ua/ua/n176694-general-mayor-rf-z-pozyvnym-storoj-koordynuvav-dyversiyi-u-shidnyh-oblastyah-sbu.html

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Служба безпеки України ідентифікувала генерала російської розвідки, який координував диверсантів на сході України.

Йдеться про «героя росії», генерал-майора із позивним Сторож. Ще у 2014 році його відправили в Україну для «роботи» з терористичною організацією днр. Там він займався бойовою підготовкою груп російських спецпризначенців, які діяли проти сил АТО.

Сторож командував російськими диверсантами під час захоплення Словʼянська угрупованням ігоря гіркіна (стрєлкова), а на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну отримав завдання організувати діяльність диверсійних груп, до яких увійшли російські десантники та бойовики днр.

Російському генерал-майору повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258−3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) Кримінального кодексу України.