Возле Энергодара ВСУ накрыли пункт управления армии рф — погибли более 50 оккупантов

https://racurs.ua/n176718-vozle-energodara-vsu-nakryli-punkt-upravleniya-armii-rf-pogibli-bolee-50-okkupantov.html

Ракурс

Збройні сили України (ЗСУ) вдарили по окупантах поблизу Енергодара — там загарбники втратили понад 90 осіб — 50 убитими і 40 пораненими, а також гелікоптер Ка-52. На Запоріжжі знищено й ворожий гелікоптер Мі-8.

Крім того, у зведенні Генштабу ЗСУ 11 листопада повідомили, що на Херсонщині українські військові знищили штаб окупантів у Червоному Маяку: понад 30 окупантів загинуло, знищено два танки та чотири вантажівки.

Загалом упродовж доби ЗСУ завдали ударів по сімох районах скупчення ворога, знищили пункт управління, два склади боєприпасів та три важливі об'єкти ворога.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Сили оборони продовжують звільнення українських земель на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.

Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. З міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде надано згодом.