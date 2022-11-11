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Ракурс
MAXAR показала спутниковые фото мостов, которые взорвали россияне во время отступления

MAXAR показала спутниковые фото мостов, которые взорвали россияне во время отступления

11 ноя 2022, 21:14
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Російська армія під час відступу з Херсонської області підірвала усі три мости через Дніпро.





На супутникових фото компанії Maxar видно пошкодження Антонівського залізничного та Антонівського автомобільного мостів, а також мосту на дамбі Каховської ГЕС.

Армія рф підірвала Антонівський, Дар’ївський, Антонівський залізничний міст і переправу через дамбу Каховської ГЕС.

MAXAR показала супутникові фото мостів, які підірвали росіяни під час відступу

MAXAR показала супутникові фото мостів, які підірвали росіяни під час відступу

MAXAR показала супутникові фото мостів, які підірвали росіяни під час відступу

MAXAR показала супутникові фото мостів, які підірвали росіяни під час відступу

MAXAR показала супутникові фото мостів, які підірвали росіяни під час відступу

MAXAR показала супутникові фото мостів, які підірвали росіяни під час відступу

На зображеннях помітно, що споруда Антонівського автомосту впала в кількох місцях, а прольоти мосту знаходяться під водою. Залізничне полотно також зруйноване.

Знімки також показали, що зруйновано міст через річку Інгулець у Дарівці та є пошкодження греблі Каховської ГЕС.

Вранці 11 листопада в українських ЗМІ та телеграм-каналах з’явилися фотографії зруйнованого Антонівського мосту, що з'єднував правий та лівий береги Херсонської області. Зважаючи на все, він був підірваний.

Так звана окупаційна «адміністрація» Херсонської області заявила, що з мостом нічого не трапилося і він «у колишньому стані».

Депутат Херсонської міськради Юрій Стельмашенко підтвердив вибух мосту і додав, що «крім російських військових такого масштабу вибух зробити не міг ніхто».

Источник: Ракурс


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