MAXAR показала спутниковые фото мостов, которые взорвали россияне во время отступления

https://racurs.ua/n176719-maxar-pokazala-sputnikovye-foto-mostov-kotorye-vzorvali-rossiyane-vo-vremya-otstupleniya.html

Ракурс

Російська армія під час відступу з Херсонської області підірвала усі три мости через Дніпро.

На супутникових фото компанії Maxar видно пошкодження Антонівського залізничного та Антонівського автомобільного мостів, а також мосту на дамбі Каховської ГЕС.

Армія рф підірвала Антонівський, Дар’ївський, Антонівський залізничний міст і переправу через дамбу Каховської ГЕС.

На зображеннях помітно, що споруда Антонівського автомосту впала в кількох місцях, а прольоти мосту знаходяться під водою. Залізничне полотно також зруйноване.

Знімки також показали, що зруйновано міст через річку Інгулець у Дарівці та є пошкодження греблі Каховської ГЕС.

Вранці 11 листопада в українських ЗМІ та телеграм-каналах з’явилися фотографії зруйнованого Антонівського мосту, що з'єднував правий та лівий береги Херсонської області. Зважаючи на все, він був підірваний.

Так звана окупаційна «адміністрація» Херсонської області заявила, що з мостом нічого не трапилося і він «у колишньому стані».

Депутат Херсонської міськради Юрій Стельмашенко підтвердив вибух мосту і додав, що «крім російських військових такого масштабу вибух зробити не міг ніхто».