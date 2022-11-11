28 бригада затрофеила на юге российский вертолет

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Ракурс

28 бригада затрофеїла гелікоптер росіян. Це другий такий випадок за всю війну. Перший був на Київщині, коли Сили спецоперацій затрофеїли Ка-52 у квітні, підбитий ще 24 лютого.

Цей Мі-8 ймовірно не здатний був сам полетіти, тому ворог його залишив. Можливо, він був аналогічно залишений нами в лютому. Але оскільки машина має розпізнавальні знаки ворога, то може вважатись трофеєм.

Бійці 28 бригади звільняють у ці дні Херсонську область.

Поблизу Дніпровки Запорізької області підтверджено знищення ворожого гелікоптера Мі-8. В районі Енергодара уражено пункт управління ворога — загинуло понад 50 окупантів, а більш як 40 — поранено. Також знищено гелікоптер Ка-52.

Нагадаємо, Спеціальні підрозділи Сил оборони зайшли в Херсон, українські військові на підступах до міста. В Херсоні проводиться зачистка від залишків російських військ. Повертатись в місто можна лише після дозволу військових.

У місті залишаються військові РФ після відступу російської армії на лівий берег. Вони перевдягаються у цивільне і переховуються. На лівоборежжі російські військові окопуються та роблять захисні споруди для оборони.

Під час відводу військ з Херсона російська армія підірвала чотири теплові котельні у місті. У Херсоні обвалився Антонівський міст. Кілька прольотів упали в воду.