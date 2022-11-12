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Ракурс
Украина освобождает Херсон, но российские военные блоггеры не критикуют суровикина

Украина освобождает Херсон, но российские военные блоггеры не критикуют суровикина

12 ноя 2022, 08:37
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Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму черговому зведенні 12 листопада аналізує просування українських військових у Херсонській області та стриману реакцію на здачу Херсона від російських військових блогерів.





Російські військові блогери розкритикували заяви міноборони росії про відведення російських військ на лівий берег, але в цілому більш стримано сприйняли здачу Херсона, ніж можна було очікувати. Вони надали тільки сухий огляд ситуації в Херсонській області, підтвердили успіхи України та наголосили, що відступ сам по собі був розумним і необхідним з військової точки зору.

Як раніше писав ISW, російське військове керівництво, а саме командувач ЗС рф в Україні сергій суровікін наперед готував інформаційний простір до здачі правого берега Дніпра.

Експерти припускають, що військові блогери продовжуватимуть висловлювати невдоволення здебільшого на адресу істеблішменту міноборони росії, одночасно підтримуючи суровікіна — принаймні на цей момент.

Нагадаємо, цього генерала путін поставив на чолі свого угрупування в Україні на початку жовтня після ганебних поразок на сході.

Источник: Ракурс


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