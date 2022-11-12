Украина освобождает Херсон, но российские военные блоггеры не критикуют суровикина

https://racurs.ua/n176724-ukraina-osvobojdaet-herson-no-rossiyskie-voennye-bloggery-ne-kritikuut-surovikina.html

Ракурс

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму черговому зведенні 12 листопада аналізує просування українських військових у Херсонській області та стриману реакцію на здачу Херсона від російських військових блогерів.

Російські військові блогери розкритикували заяви міноборони росії про відведення російських військ на лівий берег, але в цілому більш стримано сприйняли здачу Херсона, ніж можна було очікувати. Вони надали тільки сухий огляд ситуації в Херсонській області, підтвердили успіхи України та наголосили, що відступ сам по собі був розумним і необхідним з військової точки зору.

Як раніше писав ISW, російське військове керівництво, а саме командувач ЗС рф в Україні сергій суровікін наперед готував інформаційний простір до здачі правого берега Дніпра.

Експерти припускають, що військові блогери продовжуватимуть висловлювати невдоволення здебільшого на адресу істеблішменту міноборони росії, одночасно підтримуючи суровікіна — принаймні на цей момент.

Нагадаємо, цього генерала путін поставив на чолі свого угрупування в Україні на початку жовтня після ганебних поразок на сході.