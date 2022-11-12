В ДТЭК дали прогноз по возобновлению разрушенной россиянами энергосистемы Херсона

https://racurs.ua/n176725-v-dtek-dali-prognoz-po-vozobnovleniu-razrushennoy-rossiyanami-energosistemy-hersona.html

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Російські воєнні злочинці знищили всю енергетичну систему Херсона.

За прогнозами, відновлення енергопостачання може тривати близько місяця.

Потрібно подивитися на ті регіони, де взагалі немає світла. Це сьогодні визволений Херсон. Там росіяни зруйнували всю енергосистему. Там не те що графіків, там узагалі немає електроенергії, — повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі «Суспільного».

Він також зазначив, що вимкнення світла у Києві можуть тривати довше з настанням холодів, адже зі зниженням температури підвищується споживання електрики.

Нагадаємо, що перед відступом з Херсона російські загарбники підірвали котельні, об'єкт обленерго та телецентр.