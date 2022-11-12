Оккупанты в Украине. Фото:

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Країна-агресор російська федерація зосередила на сході України велике угруповання військ.

У східних регіонах перебувають близько 130 тисяч солдатів та офіцерів збройних сил рф. Найбільше окупантів — на Бахмутському та Авдіївському напрямках. А щоб вирахувати кількість техніки, потрібно все детально проаналізувати. Про це 12 листопада речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий заявив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, така кількість ворожих солдатів у східних областях України може дорівнювати кількості кількох армій країн Східної Європи.

Там сконцентровано близько 130 тисяч особового складу, у техніці потрібен детальніший аналіз. Це, грубо кажучи, кількість кількох армій країн Східної Європи, яким протистоять наші військові. Особливо на Авдіївському та Бахмутському напрямах, там йдуть самі гарячі бої, — зазначив Череватий.

Нагадаємо, 11 жовтня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не планує «заморожувати» війну після деокупації Херсона. Він наголосив, що для остаточної перемоги над окупантами «Україні потрібні більші обсяги постачання зброї».