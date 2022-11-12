ВСУ освободили уже более 60 населенных пунктов. Фото: Генштаб

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Херсонська область продовжує поступово повертатися під контроль України.

Станом на вечір 12 листопада українські військові встановили контроль у понад 60 населених пунктах, де поліція розпочала стабілізаційні заходи. Такі ж заходи проводяться й у самому Херсоні. Крім того, в області рятувальники знищили 2 тис. російських мін та розтяжок. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, відео опубліковане на його Telegram-каналі.

Не знаю, чи є у нас хоча б хтось, хто ще не дивився відео з нашими херсонцями, які зустрічають українських оборонців. І ми ще побачимо багато таких зустрічей. У тих містах і селах, які поки що в окупації. Ми ні про кого не забуваємо, нікого не залишимо, — зазначив президент.

Тим часом у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські військові окупанти укріплюють оборону на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Ворог удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів.

Нагадаємо, Херсон перебував під російською окупацією понад вісім місяців, але 11 листопада підрозділи Збройних сил України увійшли в обласний центр. У місті вже відновили роботу військові адміністрації, поліція, СБУ. Також триває розмінування територій працівниками ДСНС.

Окупанти після втечі приблудами собі новий «обласний центр» на Херсонщині — Генічеськ. Однак колаборанти не на жарт стривожені успіхами ЗСУ й вже оголосили про евакуацію «влади» на 15 км у Каховському районі.