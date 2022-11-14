россия усилит наступление на Донбассе после бегства из Херсона. Фото:

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Російський наступ у Донецькій області найближчим часом посилиться, бо на Донбас прибудуть додаткові мобілізовані військові, а також сили, виведені із правобережжя Херсонської області.

ЗСУ опиняться під сильним тиском і командувнаня, швидше за все, змушене буде перенаправляти війська для захисту від цих відновлених російських наступальних операцій. Однак окупанти навряд чи досягнуть значних успіхів в оперативному, хоча з часом вони можуть захопити Бахмут ціною величезних втрат. Про це йдеться у новому звіті американського інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що російські мобілізовані військовослужбовці показали себе недостатньо підготовленими, погано оснащеними і дуже неохоче воюють. Ці окупанти не прибувають згуртованими підрозділами, а скоріше направляються в основному як індивідуальні або невеликі підрозділи для заміни частин, які воювали без відпочинку протягом дев’яти місяців, зазнали руйнівних втрат в людях і техніці, і самі значною мірою деморалізовані.

На Донбасі зараз діють регулярна армія рф, мобілізовані військовослужбовці, бійців ПВК «Вагнера, формування БАРС, бойовии ДНР та ЛНР, так звані кадирівці та добровольчі батальйони. Цей химерний конгломерат бойових сил матиме значно меншу ефективну бойову міць, ніж угруповання регулярних частин аналогічної чисельності.

Також в ISW вважають, що вкрай малоймовірно, що суровікін зможе перетворити ці підрозділи на силу, здатну вести широкомасштабну наступальну механізовану маневрену війну.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни вважають, що втеча російських військ з Херсона почала розпалювати розкол у кремлі — між президентом рф володимиром путіним і фракцією «яструбів», які все частіше вимагають від москви та генералів виконати всі обіцянки зі знищення України.