ВСУ должны продолжить контрнаступление, считают в ISW. Фото:

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Збройні сили України повинні скористатися помилкою президента країни-агресора росії володимира путіна, який «підганяє" свої війська вести наступ в Україні.

Армія України продовжує досягати обмежених успіхів у Луганській області і, ймовірно, зможе досягти більших успіхів, якщо будуть підкріплені військами із західної частини Херсонщини. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що окупанти зміцнюють свої оборонні позиції в Луганській області, але ЗСУ, тим не менш, просуваються вперед. Зараз немає підстав прогнозувати, що погано навчені, погано оснащені і з низьким моральним духом російські резервісти зможуть зупинити українські війська в їхньому просуванні.

Аналітики вважають, що тривале уповільнення бойових дій протягом наступних кількох місяців є дуже малоймовірним. А армія рф не зміцнюватиме оборону, а намагатиметься атакувати на Донеччині.

В ISW вважають, що ЗСУ майже напевно продовжуватимуть свої контрнаступальні операції, які вже ведуться. Не варто очікувати, що бої припиняться взимку, а зі зниженням температури бойові дії посиляться.

Також будь-яка спроба перемир’я або припинення бойових дій в цей час буде в переважній більшості на користь країни-агресора.

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що настання зими серйозно ускладнює умови для військових у польових умовах та буде впливати і на загальну інтенсивність операцій на театрі бойових дій в Україні.