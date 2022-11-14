Як зима вплине на війну в Україні, розповіла британська розвідка. Фото:

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Настання зими серйозно ускладнює умови для військових у польових умовах та буде впливати і на загальну інтенсивність операцій на театрі бойових дій в Україні.

Зміна пори року вплине на умови і російської, і української армії, бо настає період найкоротшого світлового дня та найнижчих температур. Світловий день скорочується до менш ніж дев’ять годин на добу, порівняно з 15−16 у розпал літа. Це означає менше наступальних операцій та більше статичного, оборонного фронту. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії за 14 листопада.

Зазначаються, що викликом для військових стане холод, якщо вони матимуть проблеми з зимовою формою та адаптованими до зими умовами проживання. Крім того, перевагу матимуть ті, хто буде озброєний приладами нічного бачення.

Дощ, сильний вітер та хуртовини стануть додатковим викликом для військових у польових умовах, і не лише їхнього комфорту та морального стану, але й спроможності доглядати за зброєю, щоб вона працювала без збоїв.

Нагадаємо, в Американському інституті вивчення війни вважають, що російський наступ у Донецькій області найближчим часом посилиться, бо на Донбас прибудуть додаткові мобілізовані військові, а також сили, виведені із правобережжя Херсонської області.