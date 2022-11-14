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Ракурс
CБУ задержала переодетого военного рф в Херсоне

CБУ задержала переодетого военного рф в Херсоне (ВИДЕО)

14 ноя 2022, 15:41
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Співробітники Служби безпеки затримали російського військовослужбовця у звільненому Херсоні. Чоловік був переодягнений у цивільну форму і намагався прикинутися «місцевим».





Після розмови зі співробітниками СБУ він зізнався, що є професійним військовим із 69 окремої бригади прикриття збройних сил рф, яка дислокується на Алтаї.

Також СБУ встановила, що його завданням у звільненому від рашистів Херсоні був збір інформації, коригування вогню по ЗСУ та проведення диверсій.

Наразі рашиста чекають допити зі слідчими Служби безпеки, які документують усі злочини окупантів.

Источник: Ракурс


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