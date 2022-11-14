Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
CБУ затримала перевдягненого військового рф у Херсоні

CБУ затримала переодягненого військового рф у Херсоні (ВІДЕО)

14 лис 2022, 15:41
999

Співробітники Служби безпеки затримали російського військовослужбовця у звільненому Херсоні. Чоловік був переодягнений у цивільну форму і намагався прикинутися «місцевим».





Після розмови зі співробітниками СБУ він зізнався, що є професійним військовим із 69 окремої бригади прикриття збройних сил рф, яка дислокується на Алтаї.

Також СБУ встановила, що його завданням у звільненому від рашистів Херсоні був збір інформації, коригування вогню по ЗСУ та проведення диверсій.

Наразі рашиста чекають допити зі слідчими Служби безпеки, які документують усі злочини окупантів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів