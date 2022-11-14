Мэр города Олешки сообщил об освобождении населенного пункта

Мэр Олешкив сообщил об освобождении населенного пункта

https://racurs.ua/n176819-mer-oleshkiv-soobschil-ob-osvobojdenii-naselennogo-punkta.html

Ракурс

Міський голова Олешків повідомив увечері 14 листопада про звільнення населеного пункту на лівому березі Дніпра.

Це повідомлення дуже швидко Рищук видалив зі своєї сторінки.

Міський голова Олешок вдруге за 14 листопада натякнув, що ЗС України відновили контроль над містом. У коментарях під його постами місцеві жителі підтверджували факт звільнення.

Чекаємо на офіційне підтвердження від Генштабу.

Відзначимо, що Олешки — це місто на лівому березі Дніпра. Звільнити його ЗСУ могли тільки після форсування найбільшої річки країни.

Крім того, за повідомленнями російських ЗМІ, українські військові звільнили частину Кінбурнської коси — до села Геройське. Пишуть, нібито наш десант висадився там 12 листопада.

З березня Олешки перебувають під окупацією російських військ. ЗСУ регулярно завдають ударів по загарбниках. Так, днями сили оборони накрили розташування військових рф в місті. Детонація тривала дві години.

11 листопада українські захисники зайшли у Херсон, який був окупований в перші дні повномасштабної війни РФ проти України. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, операція зі звільнення Херсона від російських окупантів тривала з початку вересня.