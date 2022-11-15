710 солдат рф, 13 танков и 25 ББМ ликвидировали в Украине за сутки - Генштаб

https://racurs.ua/n176825-710-soldat-rf-13-tankov-i-25-bbm-likvidirovali-v-ukraine-za-sutki-genshtab.html

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Втрати росії у повномасштабній війні проти України становлять уже понад 82 тис. військових, 2 тис. 860 танків, 1 тис. 850 артилерійських систем та 208 засобів протиповітряної оборони. Про це вранці 15 листопада інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Минулої доби російські окупанти втратили ще 710 військових. Загалом від 24 лютого ЗСУ орієнтовно знищили: