ВСУ показали, как готовятся отбивать возможное вторжение из беларуси

https://racurs.ua/n176833-vsu-pokazali-kak-gotovyatsya-otbivat-vozmojnoe-vtorjenie-iz-belarusi-video.html

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Збройні сили України показали, як готуються відбивати нове можливе вторгнення з території білорусі. У Міністерстві оборони України запевняють, що вогневе ураження противника почнеться, як тільки ворог перетне державний кордон. Окупантам буде важко пройти українськими автомагістралями, лісами і населеними пунктами північних областей.

Відеозапис оприлюднило Військове телебачення України.

Раніше повідомлялося, що на північному кордоні країни зводять стіну, прикордонні з рф області також укріплюють фортифікаціями (рови, насипи, залізобетонний паркан з колючим дротом). Такі роботи ведуться на Волині, у Рівненській та Житомирській областях.

Нагадаємо, у жовтні у МЗС України повідомили, що Білорусь викликала українського посла та звинуватила Україну в нібито підготовці удару по території Білорусі. МЗС вважає це можливою частиною російського плану провокації. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що для підготовки наступу з білорусі потрібно щонайменше два-три місяці.