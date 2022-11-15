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Ракурс
ЗСУ показали, як готуються відбивати можливе вторгнення з білорусі

ЗСУ показали, як готуються відбивати можливе вторгнення з білорусі

15 лис 2022, 13:58
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Збройні сили України показали, як готуються відбивати нове можливе вторгнення з території білорусі. У Міністерстві оборони України запевняють, що вогневе ураження противника почнеться, як тільки ворог перетне державний кордон. Окупантам буде важко пройти українськими автомагістралями, лісами і населеними пунктами північних областей.





Відеозапис оприлюднило Військове телебачення України.

Раніше повідомлялося, що на північному кордоні країни зводять стіну, прикордонні з рф області також укріплюють фортифікаціями (рови, насипи, залізобетонний паркан з колючим дротом). Такі роботи ведуться на Волині, у Рівненській та Житомирській областях.

Нагадаємо, у жовтні у МЗС України повідомили, що Білорусь викликала українського посла та звинуватила Україну в нібито підготовці удару по території Білорусі. МЗС вважає це можливою частиною російського плану провокації. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що для підготовки наступу з білорусі потрібно щонайменше два-три місяці.

Джерело: Ракурс


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