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Ракурс
России не стоит терять время, план Зеленского будет выполнен - Данилов

России не стоит терять время, план Зеленского будет выполнен — Данилов

15 ноя 2022, 14:25
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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов переконаний, що мирний план президента України Володимира Зеленського буде виконано в повному обсязі і з дотриманням графіка.





Про це Данілов 15 листопада написав у Twitter.

Росії не варто втрачати час. Чим довше кремль саботуватиме 10 умов миру президента Зеленського, тим катастрофічніша ситуація для кремля і жорсткіша позиція України. Мирний план президента Зеленського буде виконаний в повному обсязі й з дотриманням графіку, — вказав Данілов.

Раніше Зеленський у виступі перед учасниками «Групи двадцяти» (G20) представив пропозиції України щодо досягнення миру з росією, які передбачають 10 пунктів.

Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями, — зазначив глава держави.

Источник: Ракурс


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