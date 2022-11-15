России не стоит терять время, план Зеленского будет выполнен - Данилов

https://racurs.ua/n176835-rossii-ne-stoit-teryat-vremya-plan-zelenskogo-budet-vypolnen-danilov.html

Ракурс

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов переконаний, що мирний план президента України Володимира Зеленського буде виконано в повному обсязі і з дотриманням графіка.

Про це Данілов 15 листопада написав у Twitter.

Росії не варто втрачати час. Чим довше кремль саботуватиме 10 умов миру президента Зеленського, тим катастрофічніша ситуація для кремля і жорсткіша позиція України. Мирний план президента Зеленського буде виконаний в повному обсязі й з дотриманням графіку, — вказав Данілов.

Раніше Зеленський у виступі перед учасниками «Групи двадцяти» (G20) представив пропозиції України щодо досягнення миру з росією, які передбачають 10 пунктів.