Вертолеты Ми-8. Фото:

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Хорватія планує передати Україні 14 вертольотів.

Міністерство оборони Хорватії погодило передачу вертольотів Мі-8 та Мі-8 МТВ. У відомстві вважають, що передача цих «пташок» буде раціональним рішенням, оскільки скоро у деяких гелікоптерів вже завершуються ресурси для технічного обслуговування. Про це 16 листопада повідомляє Jutarnji.

За інформацією медіа, ці повітряні машини радянського та російського виробництва будуть виведені з експлуатації до 2026 року. Хорватія не планує капітально ремонтувати цю техніку.

Також повідомляється, що суттєвим недоліком цих вертольотів є відсутність пристроїв та обладнання для оперативної сумісності. Саме тому ці гвинтокрили поступаються новим моделям, які є на озброєнні країн Північноатлантичного альянсу.

Зазначається, що перед рішенням щодо передачі вертольотів хорватська влада консультувалася з Сполученими Штатами щодо продажу вертольотів Black Hawk. Саме цими машинами планується замінити Мі-8.

Остаточне рішення про передачу Україні 14 вертольотів має ухвалити влада Хорватії.

Нагадаємо, у листопаді українські військові затрофеїли гелікоптер росіян. Це був другий такий випадок за всю війну. Вперше ворожий вертоліт Ка-52 бійці ЗСУ затрофеїли ще 24 лютого.

Джерело: Jutarnji