Верховная Рада призвала страны «Группы двадцати» исключить рф из состава G20. Фото:

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Виключити російську федерацію зі складу «Групи двадцяти» вимагає український парламент.

У середу, 16 листопада, Верховна Рада України ухвалила постанову № 8203 — звернення до держав G20 щодо виключення країни-агресора зі складу цієї групи. Про це прес-служба ВРУ повідомила в Telegram.

Нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі поінформував, що це звернення підтримали 310 народних обранців. Рада аргументувала свою вимогу тим, що рф цілеспрямовано знищує населення України, що має всі ознаки геноциду.

Перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко у Facebook зазначив, що цією постановою парламент рішуче закликає росію припинити злочин агресії проти України, вивівши всі війська з території нашої держави, та поважати нашу цілісність в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Групі двадцяти» депутати пропонують засудити терористичні дії рф, спрямовані на знищення української держави, геноцид українців, дестабілізацію енергетичної системи та продовольчої безпеки держав світу.

Рада вимагає посилити на агресора санкційний тиск й відновити міжнародний правопорядок. Пропонується також суттєво наростити економічну, фінансову та безпекову допомогу Україні й підтримати прагнення України, Туреччини та ООН щодо продовження зернової ініціативи.

Нагадаємо, 15 листопада в Індонезії розпочався дводенний саміт «Групи двадцяти». Під час саміту росія завдала масованого ракетного удару по Україні — випустила 96 крилатих ракет. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що чекає на реакцію учасників саміту G20 після цієї агресії.