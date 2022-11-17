Из водохранилища в Харьковской области вода ушла в Северский Донец - в регионе экокатастрофа

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Оскільське водосховище у Харківській області на межі екологічної катастрофи, повідомляє екоактивіст Артем Приходько у Facebook.

Він пише, що у липні 2022 року у водосховищі загинули близько 2 млн штук риб.

Під час бойових дій на території Ізюмського району було зруйновано греблю і вода пішла в річку Сіверський Донець, через що рівень води у водосховищі знизився у шість разів.

Приходько розповів, що до повномасштабного вторгнення обсяг води у водосховищі сягав 474,3 млн куб. м, а площа — 122,6 кв. км.

Оскільське водосховище було одним із найпопулярніших місць для відпочивальників та рибалок у Харківській області, — зазначив активіст.

Рівень води в Оскільському водосховищі, за інформацією Північно-Донецького басейнового управління водних ресурсів, знизився в середньому на 7−9 м.

Начальник управління Сергій Трофанчук розповів, що гідротехнічні споруди за час бойових дій та російських обстрілів зазнали значних пошкоджень.

Починаючи з 13 березня, втрати води наближалися до 40 куб. м на секунду. В результаті від водосховища залишилося лише річище річки Оскіл. Воно забезпечувало водою канал «Сіверський Донець — Донбас».

Після розмінування території на гідротехнічній споруді розпочнуться ремонтні роботи.

Місцева влада раніше розповідала, що російські танки загрузли в мулі обмілілого Оскільського водосховища. У Борівській селищній ради писали, що Богуславці окупанти вирішили перевірити, чи зможуть на танках перетнути обмілілий Оскіл. В результаті не змогли доїхати навіть до русла.

Два ворожих танки так загрузли в муляці, що їх не змогли витягти навіть за допомогою іншої важкої техніки, — запевнюють в селищній раді.

Оскільське водосховище було побудоване та заповнене у 1957−1959 роках. Російські війська почали бомбардувати села у напрямку Ізюма у перші дні повномасштабного вторгнення.

У розпал бойових дій гребля на Осколі була частково підірвана. Офіційної інформації щодо цих подій немає. Але і без неї можна констатувати, що це підняло рівень води у Сіверському Дінці — водній артерії, яку форсували російські війська. Водночас водосховище, що наповнювало канал, критично обміліло.