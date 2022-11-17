Зеленский назвал условие транзита российского аммиака в Одессу

https://racurs.ua/n176893-zelenskiy-nazval-uslovie-tranzita-rossiyskogo-ammiaka-v-odessu.html

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Україна може погодитися на транзит російського аміаку до Одеси лише після того, як відбудеться обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».

Про це 17 листопада заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання під час конференції Bloomberg New Economy Forum.