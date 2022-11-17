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Зеленський назвав умову транзиту російського аміаку до Одеси
Зеленський назвав умову транзиту російського аміаку до Одесиhttps://racurs.ua/ua/n176893-zelenskyy-nazvav-umovu-tranzytu-rosiyskogo-amiaku-do-odesy.htmlРакурс
Україна може погодитися на транзит російського аміаку до Одеси лише після того, як відбудеться обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».
Про це 17 листопада заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання під час конференції Bloomberg New Economy Forum.
Щодо експорту аміаку. Ми можемо домовитися, тільки якщо буде реалізовано обмін «всіх на всіх». Ми не хочемо торгувати з Росією, допомагати їм — вони наш ворог. Я сказав, що ми можемо погодитися, лише якщо вони обміняють усіх наших полонених на своїх полонених", — сказав Зеленський, його цитує «Інтерфакс-Україна».
Транзит російського аміаку трубопроводом «Тольятті-Одеса» було зупинено 24 лютого. «Тольяттиазот», який належить групі «УралХим» Мазепіна та контролює російську частину трубопроводу, змушений був зупинити три з семи агрегатів аміаку і перевести решту в режим зниженого навантаження.
Загальна протяжність аміакопроводу «Тольятті-Одеса» становить — 2 тис. 418 тис. км, територією України — 1 тис. 018 тис. км. Оператором його української частини виступає держпідприємство «Укрхімтрансаміак», а доставлений на державний Одеський припортовий завод (ОПЗ) російський аміак раніше постачали на експорт.
Сьогодні у Стамбулі продовжили ще на 120 днів дію угоди про експорт української агропродукції. Гаранти — ООН і Туреччина.
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