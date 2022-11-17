Роботу "зернового коридору" продовжили ще на чотири місяці

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Ракурс

У Стамбулі продовжили ще на 120 днів дію угоди про експорт української агропродукції. Гаранти — ООН і Туреччина.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Ініціатива з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море" продовжена ще на 120 днів. Це рішення було ухвалено щойно у Стамбулі. Гарантами виконання Ініціативи залишилися Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина, — написав Кубраков у Facebook.

Крім того, Україна офіційно звернулася до партнерів із пропозицією продовжити ініціативу мінімум на рік і додати до неї порт Миколаєва, і очікує на відповідь, додав міністр.

Дія угоди завершувалась 19 листопада.

Джерела Bloomberg раніше повідомили, що росія, ймовірно, погодиться на продовження. Вони не уточнили, чи рф висуне нові умови в обмін на продовження угоди.

Початкова угода, укладена наприкінці липня за посередництва Туреччини та ООН, була розрахована на 120 днів. Угода передбачає автоматичне продовження ще на 120 днів, якщо одна зі сторін не вирішить її скасувати або змінити.

Нагадаємо, 29 жовтня росія оголосила, що припиняє свою участь у зерновій угоді нібито через напад на кораблі Чорноморського флоту. Але і після цієї заяви кораблі з агропродукцією продовжували виходити з українських портів, причому їхня перевірка проходила без участі рф набагато швидше.

2 листопада росія заявила про намір відновити участь в угоді. Президент Володимир Зеленський наголосив, що російський шантаж із приводу зернової ініціативи виявився безрезультатним.

У нашому МЗС заявили, що Україна не брала на себе жодних нових зобов’язань, попри слова путіна про те, що росії надали якісь «гарантії безпеки».