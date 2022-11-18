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Последствия российских обстрелов, фото: Валентин Резниченко
40 снарядов — рашисты обстреляли Никополь из РСЗО (ФОТО)https://racurs.ua/n176913-40-snaryadov-rashisty-obstrelyali-nikopol-iz-rszo-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 листопада, вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
Цього разу рашисти кілька разів накрили РСЗВ сам Нікополь — на квартали міста випустили понад 40 снарядів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Загиблих та поранених немає.
Зафіксовані такі наслідки обстрілів:
- пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди;
- пошкоджена лінія електропередач;
- рашисти влучили у сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Понівечені гаражі та автiвки.
У решті районів ніч без тривог та обстрілів i на цю хвилину спокійно, — зазначає Резніченко.
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