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Ракурс
Последствия российских обстрелов, фото: Валентин Резниченко

40 снарядов — рашисты обстреляли Никополь из РСЗО (ФОТО)

18 ноя 2022, 08:30
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 листопада, вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.





Цього разу рашисти кілька разів накрили РСЗВ сам Нікополь — на квартали міста випустили понад 40 снарядів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Загиблих та поранених немає.

Зафіксовані такі наслідки обстрілів:

  • пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди;
  • пошкоджена лінія електропередач;
  • рашисти влучили у сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Понівечені гаражі та автiвки.

У решті районів ніч без тривог та обстрілів i на цю хвилину спокійно, — зазначає Резніченко.

Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко

Источник: Ракурс


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