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Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко
40 снарядів — рашисти обстріляли Нікополь із РСЗВ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n176913-40-snaryadiv-rashysty-obstrilyaly-nikopol-iz-rszv-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 листопада, вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
Цього разу рашисти кілька разів накрили РСЗВ сам Нікополь — на квартали міста випустили понад 40 снарядів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Загиблих та поранених немає.
Зафіксовані такі наслідки обстрілів:
- пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди;
- пошкоджена лінія електропередач;
- рашисти влучили у сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Понівечені гаражі та автiвки.
У решті районів ніч без тривог та обстрілів i на цю хвилину спокійно, — зазначає Резніченко.
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