Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко

https://racurs.ua/ua/n176913-40-snaryadiv-rashysty-obstrilyaly-nikopol-iz-rszv-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 листопада, вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Цього разу рашисти кілька разів накрили РСЗВ сам Нікополь — на квартали міста випустили понад 40 снарядів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Загиблих та поранених немає.

Зафіксовані такі наслідки обстрілів:

пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди;

пошкоджена лінія електропередач;

рашисти влучили у сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Понівечені гаражі та автiвки.