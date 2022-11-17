Резолюцію про визнання росії спонсором тероризму узгодили в Європарламенті

https://racurs.ua/ua/n176911-rezoluciu-pro-vyznannya-rosiyi-sponsorom-teroryzmu-uzgodyly-v-ievroparlamenti.html

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Політичні групи Європейського парламенту узгодили резолюцію про визнання росії — країною-спонсором тероризму. Відповідне погодження відбулося у четвер, 17 листопада. Офіційне голосування європарламентарів за цю резолюцію заплановане на наступний тиждень. Про це сьогодні у Твіттер повідомив депутат Європарламенту Андріус Кубілюс.

Після чотирьох годин переговорів між політичними групами ЄП було досягнуто згоди щодо тексту (резолюції), — написав політик.

Зі слівами Кубілюса, в резолюції міститиметься такий рядок:

Європейський парламент… визнає росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує терористичні засоби.

Очікується, що резолюція буде обговорена й винесена на голосування в Європарламенті під час сесії 21−24 листопада.

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи одностайно ухвалила резолюцію, в якій російська федерація названа терористичним режимом. ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала рф державою-терористом.