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Ракурс
Снег в Карпатах, фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Полметра снега выпало в Карпатах (ФОТО)

18 ноя 2022, 11:44
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У Карпатах випало близько півметра снігу.





Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляється на Фейсбук-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Станом на 09:40, 18.11.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг. Товщина снігового покрову становить 40−60 см, а на схилах — більше метра, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що температура повітря на горі становить -4°, спостерігається західний вітер зі швидкістю 11−12 м/с.

Сніг у Карпатах, фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, перший сніг у Карпатах раптово випав 18 вересня.

Источник: Ракурс


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