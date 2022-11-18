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Снег в Карпатах, фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост
Полметра снега выпало в Карпатах (ФОТО)https://racurs.ua/n176920-polmetra-snega-vypalo-v-karpatah-foto.htmlРакурс
У Карпатах випало близько півметра снігу.
Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляється на Фейсбук-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
Станом на 09:40,
18.11.2022на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг. Товщина снігового покрову становить 40−60 см, а на схилах — більше метра, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що температура повітря на горі становить -4°, спостерігається західний вітер зі швидкістю 11−12 м/с.
Нагадаємо, перший сніг у Карпатах раптово випав 18 вересня.
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