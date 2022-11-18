Сніг у Карпатах, фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

https://racurs.ua/ua/n176920-pivmetra-snigu-vypalo-u-karpatah-foto.html

Ракурс

У Карпатах випало близько півметра снігу.

Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляється на Фейсбук-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Станом на 09:40, 18.11.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг. Товщина снігового покрову становить 40−60 см, а на схилах — більше метра, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що температура повітря на горі становить -4°, спостерігається західний вітер зі швидкістю 11−12 м/с.

Нагадаємо, перший сніг у Карпатах раптово випав 18 вересня.