На Волыни разоблачили подпольную табачную фабрику, фото: Львовская областная прокуратура

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У Волинські області викрили підпільну тютюнову фабрику, виробничі потужності якої дозволяли виготовляти до 20 тис. пачок цигарок щодоби.

Продукцію зберігали та збували у Львівській та Волинській областях, повідомляє прес-служба Львівської обласної прокуратури.

На фабриці була змонтована професійна лінія підготовки сировини, застосовувалось високотехнологічне дороговартісне обладнання. Робота з виготовлення тютюнових виробів велась вахтовим методом, — зазначають у прокуратурі.

Розташовувалася фабрика в одному із віддалених сіл регіону, її територія була огороджена високим парканом. Також була встановлена сучасна система сигналізації та відеонагляду, а периметр підпільного підприємства патрулювала посилена охорона.

Зазначається, що правоохоронцям довелося напрацьовувати план спецоперації щодо проникнення на територію фабрики, щоб охорона не встигла вчинити опору.

Під час обшуків було вилучено:

лінію для виробництва тютюнових виробів;

лінію для пакування тютюнових виробів;

понад 59 тис. пачок готової продукції;

понад 5,5 тонн тютюну;

папір, фільтри і комплектувальні матеріали.

Загальна вартість вилученого становить близько 20 млн грн, вирішується питання щодо призначення відповідних експертиз та накладання арешту на майно. Триває досудове розслідування за фактом виготовлення та збуту тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку триває (ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу).