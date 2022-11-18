Катар запретил пиво на стадионах во время ЧМ по футболу — за два дня до старта

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Ракурс

Влада Катару заборонила продаж пива на стадіонах під час Чемпіонату світу з футболу. За два дні до його початку.

Реалізація пива була передбачена контрактом між FIFA і AB InBev, власником бренду Budweiser. Контракт оцінили в 75 млн дол.

В офіційній заяві ФІФА не повідомляється, чому було прийнято таке рішення. За даними ЗМІ, організація зробила це під тиском влади Катару.

Заборона не поширюватиметься на фан-зони та інші офіційні заходи для вболівальників. На стадіонах продаватимуть безалкогольне пиво.

Чемпіонат світу з футболу стартує 20 листопада.

На ЧС-2018 у росії продаж пива на спортивних змаганнях також заборонено, проте на час проведення ЧС-2018 цю норму було скасовано, і пиво на стадіонах та у фан-зонах продавалося.

Проведення мундіалю в Катарі викликало протести серед вболівальників у Європі. Вони незадоволені порушеннями прав людини в цій азійській країні, а також ймовірною корупцією у ФІФА під час тендеру на право проведення ЧС у рф та Катарі.