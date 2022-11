В Украине впервые замечены бронетранспортеры TAB-71M

В Україні вперше помічені бронетранспортери TAB-71M.

Про це повідомляє аналітична група Oryx.

ТАВ-71М — це румунський варіант «бетера» БТР-60ПБ, який виробляли за ліцензією.

Наразі невідомо, скільки одиниць такої техніки отримали українські військові та від кого саме.

