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В Украине впервые замечены бронетранспортеры TAB-71M

В Украине впервые замечены бронетранспортеры TAB-71M

18 ноя 2022, 18:32
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В Україні вперше помічені бронетранспортери TAB-71M.





Про це повідомляє аналітична група Oryx.

ТАВ-71М — це румунський варіант «бетера» БТР-60ПБ, який виробляли за ліцензією.

Наразі невідомо, скільки одиниць такої техніки отримали українські військові та від кого саме.

Oryx пише, що ці машини були на озброєнні в армій Румунії, Молдови та Хорватії.

У 2016 році у збройних силах Румунії залишалося 247 бронетранспортерів TAB-71, але у листопаді 2017 року оголошено про намір замінити їх бронетранспортером нової моделі.

Источник: Ракурс


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