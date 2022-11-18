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В Україні вперше помічені бронетранспортери TAB-71Mhttps://racurs.ua/ua/n176936-v-ukrayini-vpershe-pomicheni-bronetransportery-tab-71m.htmlРакурс
В Україні вперше помічені бронетранспортери TAB-71M.
Про це повідомляє аналітична група Oryx.
ТАВ-71М — це румунський варіант «бетера» БТР-60ПБ, який виробляли за ліцензією.
Наразі невідомо, скільки одиниць такої техніки отримали українські військові та від кого саме.
Answering The Call: Heavy Weaponry Supplied To #Ukraine ��— Oryx (@oryxspioenkop) November 18, 2022
Updated with:
- TAB-71M APCs [Delivered by Romania, Croatia or Moldova]
Full list: https://t.co/Dpk5TDYDs2pic.twitter.com/W5UaDGONFD
Oryx пише, що ці машини були на озброєнні в армій Румунії, Молдови та Хорватії.
У 2016 році у збройних силах Румунії залишалося 247 бронетранспортерів TAB-71, але у листопаді 2017 року оголошено про намір замінити їх бронетранспортером нової моделі.
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